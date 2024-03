Concussione in concorso | scrittore finisce in carcere

(Di sabato 16 marzo 2024) Reggio Emilia, 17 marzo 2024 – Arrestato in flagranza con un finanziere e un altro complice perai danni di un barista di Reggio, fatto avvenuto nel 2011, unosiciliano, Antonello Di Carlo, è finito inperché la condanna è diventata definitiva. All’epoca dei fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia del comando di Corso Cairoli, il finanziere, in servizio in altra provincia, abusando della posizione, si era presentato in un bar di Reggio ed esibendo il tesserino identificativo aveva chiesto al proprietario prima duemila e poi cinquemila euro: in caso contrario avrebbe attivato controlli delle fiamme gialle e dall’Ausl. A denunciare l’episodio era stato lo stesso barista, che si rivolse ai carabinieri. I militari reggiani, insieme alla Finanza, fotocopiarono i soldi che ...

