Concerti | Umberto Tozzi dice addio | l’ultima tournée prenderà il via il 17 maggio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Dopo cinque decenni di carriera e una vendita di oltre 80 milioni di dischi, il panorama musicale italiano si prepara a congedare uno dei suoi artisti più celebri:ha recentemente annunciato la sua decisione di ritirarsi dalle scene, ma non prima di un’ultima serie diintitolata “notte rosa – The Final Tour”. Il touril via a Roma il 20 giugno, poi si sposterà alle Terme di Caracalla, a piazza San Marco a Venezia il 7 luglio, e proseguirà attraverso Romania, Francia, Germania, Bulgaria, Italia, Svizzera, Croazia, Austria, Stati Uniti, Canada, fino ad approdare all’Olympia di Parigi. Infine, avrà il suo epilogo in Australia con quattroprevisti per ottobre 2025. In occasione di questo tour ...