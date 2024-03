"Comunità energetiche. Che occasione"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) PERUGIA – Un tavolo per fare il punto sullerinnovabili e sull’evoluzione della normativa che ne incoraggia lo sviluppo attraverso azioni territoriali strutturate che prevedono anche il coinvolgimento delle. Partendo da questa premessa, Anci Umbria ha promosso, presso la sede della Provincia di Perugia in piazza Italia, un incontro con tutti gli stakeholders privati e pubblici al fine di condividere il ruolo o il contributo che i Comuni umbri possono dare nel percorso di diffusione e sviluppo del processo di autoconsumo energetico in forma collettiva. Durante l’incontro, l’assessore regionale Roberto Morroni ha annunciato che sono in uscita bandi per l’efficientamento energetico con le risorse Fesr e Fsc che si aggiungono alle risorse già disponibili previste dal Pnrr per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. ...