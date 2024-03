“Comunicazione per voi” Grande Fratello | le donne si precipitano ed è il delirio tra loro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) È stata una nottata pirotecnica quella appena trascorso alper le tutte le inquiline ancora in gara: Anita, Rosy, Letizia Simona, Beatrice, Greta e Perla. Stavolta però non c’entrano liti, discussioni o effusioni amorose con gli altri concorrenti. Mai come stavolta i seguaci del reality hanno visto ledella casa unite tra, in un clima molto allegro in vista della finale. Ilha sorpreso tutti ieri sera con unainattesa e molto particolare. Come tutti gli avvisi importanti, gli inquilini del loft di CInecittà sono stati fatti riunire in salone. Una volta che tutti si erano accomodati, le ragazze hanno dato lettura della nota del GF. Si tratta di unpremio proprio per le concorrenti del ...