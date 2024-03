Comune di Durazzano e Reggia | protocollo per la valorizzazione dell’Acquedotto Carolino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 4 minutiSi è tenuta ieri 12 marzo 2024 presso il complesso museale delladi Caserta un importante tavolo di concertazione istituzionale per lache assieme alladi Caserta sono stati dichiarati beni Unesco sin dal 1997. Nata dall’intuizione del grande genio Vanvitelliano è una opera immensa, un misto di ingegneria idraulica ed artistica capace di unire circa 40 km di percorso, due province, sette Comuni, con i sui tre ponti fuori terra ed ideata per portare le fresche acque delle sorgenti del Fizzo alle falde del Taburno, sino alla collina che sovrasta il complesso monumentale dellaassicurando un dislivello di soli 17 metri con una pendenza di 0.5 cm circa per ogni metro di ...