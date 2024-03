Como-Pisa 3-1 | battuta d’arresto per la squadra di Aquilani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 - Termina 3-1 la sfida di. Gara chiusa da un gol nel finale di Cutrone. A niente serve il terzo gol di Barbieri in precedenza. Gara condizionata da due reti subite nei primi dieci minuti. PRIMO TEMPO – Dopo pochi secondi dal calcio d’inizio è Braunoder a calciare verso la porta dai 25 metri, ma Loria si rifugia in corner. Dal conseguente corner Gabrielloni insacca di testa svettando in mezzo a due difensori portando in vantaggio il. Subito dopo ilottiene anche un rigore, ma al var viene cancellata la decisione dell’arbitro. Al 10' Loria e Marin combinano un pastrocchio. Il rumeno restituisce palla troppo velocemente al portiere, così Bellemo segna la rete del 2-0 a porta vuota. Inizio da incubo per il. Accusa il colpo ladi ...