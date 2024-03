Commissione Giubileo | Severini | “Votazioni in rispetto del principio democratico… basta polemiche”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Fiumicino, 16 marzo 2024 – “Un affronto alla democrazia? Qualcuno forse ha la memoria corta… la nomina di Valentina Giua a vicepresidente dellaè l’esito dieseguite a scrutinio segreto in cui la consigliera Giua ha preso solo un voto in più della consigliera Meloni. Questo a dimostrazione di come le cose siano avvenute con massima libertà di decisione“. A parlare in un comunicato stampa è il presidente del Consiglio comunale Roberto, che replica all’opposizione. “Avevo chiesto sia alla maggioranza che all’opposizione di presentare un nome condiviso come candidato – spiega il Presidente – ma i nomi presentati da quest’ultima sono stati due. Ciò non toglie che si è votato in base a quello che è ildemocratico. Forse qualcuno non ha ritenuto adeguata la ...