Come sono cambiate le disuguaglianze in Italia | in Europa e nel mondo

(Di sabato 16 marzo 2024) Ilè sempre meno diseguale. Grazie alla globalizzazione, alla crescita dei Paesi emergenti, in sostanza grazie al capitalismo, aumenta, seppur lentamente, il peso economico di coloro chenella porzione più povera del pianeta. Il cinquanta per cento più indigente della popolazione mondiale aveva nel 2000 il 6,7 per cento di tutto il reddito globale, nel 2022 ha raggiunto il 7,6 per cento, dopo aver toccato prima della pandemia un picco del 7,9 per cento. È una buona notizia, e la stessa tendenza alla convergenza si verifica anche nelle singole macroaree. Nell’Unione europea, dove storicamente la disuguaglianza è sempre stata inferiore a quella presente nel resto del pianeta, la metà meno ricca è passata dal percepire il 16,8 per cento del reddito totale precedente ai trasferimenti e alle tasse all’incassarne il diciotto per cento. Nell’Asia ...