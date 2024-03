Come riemergere quando senti di non farcela più

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Non ce la faccio più è una frase disperata e liberatoria al tempo stesso, uno spartiacque nelle nostre vite che corrono a mille chilometri orari. Vorremo pensare che i momenti di pressione eccessiva siano un’eccezione, ma ognuno di noi sa che per diversi – e, attenzione, tutti legittimi – motivi arrivare al punto in cui ciamo consumati non è così infrequente. Consumati dalla vita, dalle responsabilità che ci butta sulle spalle (spesso senza che ci sia stata data l’opportunità di scegliere), dagli impegni, dai problemi. Per andare avanti è fondamentale saper lasciare andareUn errore, una persona, un’ingiustizia: lasciar andare ciò che ci tormenta per alcuni di noi potrebbe essere semplicescrivere su un foglio bianco Cos’è la psicosomatica e perché rivoluziona il nostro modo di stare benePiù ignoriamo il nostro vero modo di essere più il ...