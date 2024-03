Come reagire velocemente in orbita. Dagli Usa un modello valido anche per l'Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 16 marzo 2024) Il 14 settembre 2023 alle 19:28, presso lo Space Launch Complex 2 West a Vandemberg, California, la Us Space force ha lanciato un piccolo satellite su un razzo commerciale Firefly in una dimostrazione di lancio reattivo (iniziativa comunemente nota“responsive space”), inviando un carico utile inbassa solo 27 ore dopo aver ricevuto l’ordine di lancio e conseguendo l’operatività del payload entro 37 ore dall’ordine stesso. Le due aziende selezionate per condurre la dimostrazione della missione, notaVictus Nox, sono state il fornitore di lancio, Firefly e il fornitore del payload, Millennium. Dal 30 agosto 2023, dopo una fase di “hot standby” di sei mesi, le due aziende sono state posizionate in una fase di attesa; che si è concretizzata con l’ordine a lanciare. Nella fase successiva allo stand by, la Space force ha ...