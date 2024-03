Combinata nordica | Coppa del Mondo Trondheim 2024 | Italia quinta nella prova mista a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

Si chiude con un ottimo quinto posto per l'lache quest'oggi ha aperto la tappa conclusiva della stagione dideldi. Ala squadra composta da Aaron Kostner, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena e Samuel Costa era ottava dopo la frazione di salto sul trampolino HS100, ma con un'ottimastaffetta 2×5 + 2×2,5Km è riuscita a recuperare tre posizioni, superando Finlandia, Slovenia e Francia. Vittoria per la Norvegia padrona di casa con Oftebro/Westvold Hansen/Hagen/Graabak davanti all'Austria e la Germania. Domenica 17 marzo sono in programma le due Gundersen conclusive della stagione.