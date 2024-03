Collegamento per Franscia. C'è un tavolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) LANZADA Il versante è ancora instabile: la strada tra Tornadri erimarrà chiusa ancora per un po’ di tempo. Lunedì neltecnico si deciderà su una sua parziale apertura nei fine settimana. "È passato poco più di un mese dal distacco lungo la strada comunale tra Tornadri ema la situazione rimane ancora difficile: in queste settimane abbiamo fatto il possibile per riaprire al traffico, purtroppo, al momento, non ci sono le condizioni per riaprire, perché il versante è instabile e il rischio di smottamenti ancora alto – dice il sindaco Cristian Nana (foto) -. La mia prima responsabilità come sindaco è quella di garantire la sicurezza: in presenza di un pericolo non è pensabile riaprire la strada al transito regolare. In queste settimane, come Comune ci siamo attivati incaricando un geologo per i controlli e ...