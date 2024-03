Coerenza è la parola d’ordine per Ducasse

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Che cosa si può chiedere – di nuovo – a uno dei pochi grandi miti della cucina internazionale? Come approcciarsi a un uomo che ha cambiato le sorti della gastronomia del suo Paese, ottenendo più stelle, premi, soddisfazioni di chiunque altro, e creando un impero da 1400 dipendenti nel mondo per ottanta milioni di fatturato, tentando di non fare le stesse domande che gli avranno fatto prima di oggi intere schiere di cronisti, editorialisti, critici gastronomici? Basta pensare che non ce la si farà, e far parlare lui, che alla fine rimane un grandissimo della comunicazione anche perché sa modulare l’approccio a seconda dell’interlocutore, e non ha certo bisogno di domande per esprimere le sue idee. Cos’ho capito, parlando con lui? Che Monsieurha cambiato idea sui Beatles, perché ha letto un libro su di loro e li preferisce ai Rolling Stones, che a Corleone ha ...