Clamoroso in Serie A | il tecnico lascia la panchina a fine stagione | futuro al Napoli?

(Di sabato 16 marzo 2024) Salta unainA, uno dei pezzi pregiati delledel massimo campionato italiano ha detto stop. Francesco Calzona ad oggi si sta rendendo protagonista di un buon percorso sulladel: il commissariodella nazionale slovacca ha ridonato stimoli e gioco nei calciatori azzurri, a lunghi tratti lontani parenti dei campioni visti la scorsa. Il pari con il Torino e l’annessa eliminazione sopraggiunta con il Barcellona con il netto 3 a 1 subito in Spagna, ha però, ha riportato sulla terra l’ambiente partenopei, conscio della difficoltà di raggiungere il quinto posto e accaparrarsi una qualificazione alla prossima Champions League. Nuovodel, la notizia...

Grazie ai risultati europei, nel 2024 la serie A italiana potrebbe avere ben 5 squadre in Champions anziché 4. Dal 2024/2025 la Champions League si trasformerà, passando dagli otto gironi attuali ... (napolipiu)

Samantha De Grenet , rivelazioni clamorose quelle che arrivano dalla showgirl televisiva italiana: ne ha parlato nel corso di un suo intervento al programma “Storie di donne al bivio” Se non si ... (cityrumors)

La società è pronta al cambio in panchina dopo gli ultimi risultati negativi della squadra in questo campionato. In questa edizione della Serie A ci sono stati diversi ribaltoni per quanto riguarda ... (rompipallone)

The White Lotus 3, clamoroso: i produttori sbagliano casting, annunciata una sostituzione

L'attrice Charlotte Le Bon è stata chiamata nel cast della terza stagione di The White Lotus per sostituire una delle star di punta della Serie.serial.everyeye

Pokémon: quale sarà il futuro di Ash nella Serie anime: Il franchise Pokémon è in assoluto una delle più iconiche e di successo di sempre e non accenna a sfornare contenuti per tutti i fan. E uno dei più ...mangaforever

Star di “Squid Game”, Clamoroso: condannato per molestie sessuali, va fuori dal cast: La vicenda dell'attore Oh Yeong-su di Squid Game, condannato per molestie sessuali ma deciso a dimostrare la propria innocenza.newsmondo