(Di sabato 16 marzo 2024)Terme, 16 marzo 2024 – Unannunciato, di presenze e gradimento. Tanta gente e grande entusiasmo per ladelle squadre delLadiTerme. La società presieduta da Marcello Venturini ha scelto lo “Studio 73” di Uzzano per togliere i veli alle sue 17 formazioni, 11 giovanili e 6 di serie D (la passata stagione erano 15). Duecento persone hanno fatto da cornice all’evento, applaudendo i portacolori termali, a partire dalle compagini di punta, le D1, maschile e femminile, con i nuovi acquisti Francesco Canò (classificato 2.4), Lorenzo Picchi (2.6) e Vanessa Biagioni (2.8). Questo è l’organico di D1 maschile: Canò, Picchi, Gery Silvestri (2.6), Matteo Crescenzio (3.2), Andrea Cipriani (3.3), Alessio Di ...

bilancio positivo per il Circolo tennis comunale di viale Resistenza dopo gli interventi di riqualificazione promossi nei mesi scorsi. Nella struttura, affidata in gestione alla società “Match ... (ilgiorno)

EMPOLI Empoli, città cardio protetta. Per ogni nuovo dispositivo donato e poi installato, c’è bisogno di "risorse umane" che sappiano come intervenire in caso di necessità. Se i defibrillatori ... (lanazione)

Tanta gente e grande Entusiasmo per la presentazione delle squadre del Circolo Tennis La Torretta di Montecatini Terme. La società presieduta da Marcello Venturini ha scelto lo "Studio 73" di ... (sport.quotidiano)

Circolo Tennis La Torretta Montecatini, una presentazione di successo

Montecatini Terme, 16 marzo 2024 – Un successo annunciato, di presenze e gradimento. Tanta gente e grande entusiasmo per la presentazione delle squadre del Circolo Tennis La Torretta di Montecatini Te ...lanazione

Tennis: atleta del Circolo Rocco Polimeni convocato dalla FITP: viene convocato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per il Memorial Slavoj Greblo che si disputerà in questi giorni in Croazia. Di Leva, ormai da qualche anno, insieme al compagno di Circolo ...citynow

Soddisfazione per il Circolo del Tennis “Polimeni”: il giovane Di Leva convocato in Nazionale: Momento magico per Giovanni Di Leva, atleta del Circolo del Tennis Rocco Polimeni che, dopo la finale raggiunta al Lemon Bowl, il torneo internazionale giovanile più importante del circuito, viene con ...strettoweb