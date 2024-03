Cina | gigante delle batterie CATL registra solidi profitti nel 2023

(Di sabato 16 marzo 2024) Fuzhou, 16 mar – (Xinhua) – Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (), il piu’ grande produttore cinese diagli ioni di litio per autoveicoli, hato una forte crescita dell’utile netto del 44% nel. L’utile netto attribuibile ai suoi azionisti e’ aumentato a 44,1 miliardi di yuan (circa 6,21 miliardi di dollari) nel periodo, ha dichiaratonel suo rapporto annuale presentato venerdi’ alla Borsa di Shenzhen. Nel, ilha generato ricavi per 400,9 miliardi di yuan, in aumento del 22% su base annua. Ha inoltre investito 18,4 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo, un aumento del 18% su base annua. Secondo SNE Research, il volume di consumo di...

All’interno del laboratorio sotterraneo di neutrini : il progetto JUNO in Cina Il progetto JUNO, situato a 700 metri sotto Kaiping, Cina , sta per completare un rilevatore di neutrini di 35 metri di ... (newsnosh)

Apple paga 490 milioni di dollari, avrebbe ingannato gli investitori sulle vendite di Iphone in Cina

In quell'occasione Cook aveva detto che Apple aveva difficoltà in Paesi come l'India, la Russia, la Turchia e il Brasile a causa della debolezza delle valute, ma che non sarebbe stato il caso della ...rainews

Apple: potenziamenti e investimenti nelle strutture di sviluppo in Cina: A quanto pare a Cupertino c’è voglia di innovazione, in tutti i sensi, sembrerebbe infatti che sia stato dato il via ad un piano di investimenti a breve e lungo termine in Cina, nel dettaglio si ...tecnoandroid

La situazione mondiale dei pass dopo Busto. Guida l’Australia (12), seguita da Italia e Francia 8, Cina 7,: La situazione mondiale dei pass dopo Busto. Guida l’Australia (12), seguita da Italia e Francia 8, Cina 7, Col Boxing Qualifyng Tournament svoltosi a Busto Arsizio, sono stati assegnati buona ...datasport