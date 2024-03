Cina | esportazioni auto aumentano del 30 | 5% a gennaio-febbraio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pechino, 16 mar – (Xinhua) – Ledimobili dellahanno registrato un balzo del 30,5% su base annua nei primi due mesi del 2024, come mostrato dai dati del settore. Un totale di 822.000 veicoli sono stati esportati durante il periodo, secondo la China Association ofmobile Manufacturers. Ledi veicoli passeggeri sono aumentate del 31,5% su base annua a 686.000 unita’, e ledi veicoli commerciali sono ammontate a 136.000 unita’, in aumento del 25,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati hanno anche rivelato che laha esportato 182.000 veicoli a nuova energia durante il periodo, in aumento del 7,5% su base annua. (Xin) Agenzia Xinhua