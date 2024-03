Ciclista investito e ferito. Fugge il conducente dell’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Urtato da un’auto unè finito a terra, ma l’automobilista non si è fermato, il pirata della strada si è allontanato, è accaduto ieri pomeriggio a Varese in largo Flaiano, all’altezza della nuova rotonda, inaugurata alcune settimane fa. Per fortuna per il, un uomo di 44 anni, le conseguenze non sono state gravi, è stato portato al pronto soccorso in codice verde, decisamente grave invece il fatto che l’re si sia dileguato senza accertarsi delle condizioni delsbalzato dalla bicicletta. Gli agenti della Polizia locale di Varese arrivati sul luogo dell’incidente hanno effettuato tutti i rilievi del caso raccogliendo nell’immediato elementi utili per rintracciare il pirata della strada. Nei giorni scorsi si è invece presentato ai carabinieri di Gavirate l’automobilista, un anziano ...