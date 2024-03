Ciclismo | la Bahrain-Victorious ringrazia Sonny Colbrelli | impedito il furto delle biciclette

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Lanon è riuscita a tornare alla vittoria alla Milano-Sanremo. Così come due anni fa, Matej Mohoric ci ha provato con un attacco negli ultimissimi chilometri, ma questa volta ha trovato l’opposizione del campione del mondo Mathieu van der Poel che gli ha sbarrato la strada. Ma per gli emiratini poteva andare anche peggio: potevano ritrovarsi senza. Durante la notte difatti laha rischiato di ritrovarsi senza i propri mezzi meccanici. Alcuni malintenzionati hanno provato a impossessarsidella squadra con licenza UCI WorldTeam, ma sono stati messi in fuga nientemeno che da, alla prima classica monumento della sua nuova carriera in ammiraglia. Il ...