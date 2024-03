Chiara Nasti | lite al bar per un commento di cattivo gusto | ”Ma perché mi devono stressare in gravidanza”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) L’influenceral bar con le amiche non è riuscita a tacere di fronte a undiverso il suo barboncino, Twenty.al bar in seguito a undi: cosa è successo Photo Credits corrieredellosport.it L’influencerha raccontato uno spiacevole episodio di cui è stata protagonista., moglie di Mattia Zaccagni da cui ha avuto un bimbo,Thiago Zaccagni, e attualmente incita si trovava in un bar a Roma insieme a un’amica, i figli, e il suo amato barboncino Twenty. Pare che un uomo abbia fatto undi...