Chi è Mattia Asperti | il sommelier bergamasco diventato famoso grazie ai social

(Di sabato 16 marzo 2024) Classe 1987,, appassionato di musica, di arte e di tutto ciò che si possa apprezzare degustando un buon calice di vino. Si chiama, ma molti lo conoscono come IlDiVino, nonché creatore dell’omonima community dedicata alla sommellerie, che oggi si posiziona tra le prime in Italia. Un successo sempre più in crescita, i numeri suiparlano chiaro: 177 mila follower su Instagram, 123mila follower e 2 milioni di like su TikTok (@ildivino). IL POTERE DEIMEDIA Qualche anno dopo esseree degustatore ufficiale presso l’AIS (Associazione Italiana),decide di intraprendere un inaspettato percorso sui ...

Immobile aggredito: «C'è chi istiga all'odio». Lotito critico: «Anch’io ricevo minacce, ma non faccio tutto questo clamore»

Ciro Immobile denuncia. Lo ha deciso dopo l’aggressione che ieri mattina ha subito la moglie dell’attaccante della Lazio, e che in realtà sarebbe la seconda in pochi ...ilmessaggero

“Il gatto e la volpe”: la rubrica di ImperiaPost. Ecco chi è l’ospite della nona puntata/Video: È Antonio Nuccio De Bonis l’ospite della nona puntata della rubrica di ImperiaPost “Il gatto e la volpe”, condotta da Gabriele Piccardo (editore) e Mattia Mangraviti (direttore). Nel corso della ...imperiapost

Mattia Zaccagni – La Serie: il rinnovo non arriva: dove giocherà: Mattia Zaccagni anche nella disfatta contro l’Udinese è stato il migliore in campo della Lazio. L’italiano, però, dopo una grande annata come quella scorsa, non è riuscito a ripetersi in questa, anche ...sportcafe24