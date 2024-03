Chi è Gianna Pentenero | candidata del Pd alle elezioni regionali in Piemonte

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) Ladel Pdinsarà. I dem hanno trovato, alla fine, l’unità sul nome dellapresidente, un compromesso rispetto ai due candidati iniziali, ovvero Chiara Gribaudo e Daniele V. Domenico Rossi, segretario regionale del partito, ricorda come si sia arrivati all’assemblea con due mozioni, “ma è maturato in queste ore uno scenario unitario che vede la disponibilità di Chiara Gribaudo e Daniele Vnon tanto di fare un passo indietro, questo non lo chiederei mai, ma a fare un passo di lato. E questo è stato fatto anche grazie alla disponibilità di una persona,, a candidarsi alla presidenza del ...