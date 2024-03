Chi affronterà Berrettini ai quarti | tabellone molto “francese” al Challenger di Phoenix

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Ci sarà ilTerence Atmane di fronte a Matteoneidi finale deldi. Proveniente dalle qualificazioni, il ventiduenne di Boulogne-sur-Mer, non lontano da Calais, è stato in grado, una volta giunto nelprincipale, di mettere a segno due colpi importanti. Il primo riguarda la testa di serie numero 2 del torneo, l’austriaco Sebastian Ofner (già visto agli ottavi del Roland Garros 2023), battuto per 7-6(5) 1-6 6-4. Poi è stata la volta di Zachary Svajda per 7-5 2-6 6-3, e sebbene proveniente anch’egli dalcadetto, il californiano è giocatore che, su questi campi, sa cosa far valere e come. Matteorimonta Cazaux da 3-5 nel 3° set e accede aidel ...