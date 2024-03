Che fine ha fatto Djalo? Perché non ha ancora mai giocato con la Juventus?

Nei giorni dell’anniversario della strage di via Fani avvenuta esattamente il 16 marzo 197, 46 anni fa, infatti sono in molti a chiedersi cosa ne è stato di quel commando delle BR, che per 55 giorni ... (panorama)

Rugani, ottimismo per il rinnovo con la Juve

Come riportato da "Calciomercato.com", il clima tra le parti sarebbe disteso dopo gli ultimi incontri, con il giocatore che, alla fine, potrebbe accettare il nuovo contratto da 1,5 milioni di euro a ...tuttojuve

Calcio: Genoa. Gilardino "Contro Juve con coraggio e personalità": "La squadra credo che abbia fatto un percorso importante, tutti i ragazzi hanno spinto forte - sottolinea alla vigilia il tecnico del Grifone - Ora mancano dieci partite alla fine del campionato e ...sport.tiscali

Tudor rifà la Lazio: ecco come potrebbe cambiare subito la formazione: A partire da qualche elemento della rosa. Per non parlare di Lotito che pure, ha le sue responsabilità. Di fatto, è andata come è andata. E per questa ragione alla fine, la Lazio ha scelto Tudor. La ...cittaceleste