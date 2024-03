“Che brutto affare – Scemo” | il singolo che segna il ritorno di Jo Chiarello con El Talo

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 16 marzo 2024) MILANO – Dal 15 marzo è in radio il nuovocheildi Jo“Che” con El. Dallo stesso giorno è on air anche la nuova versione di “Che”, brano firmato dal grande Franco Califano con cui produsse e portò a Sanremo Jo. Entrambi i brani sono disponibili in digitale (Soul Trade /Crisler). «Trovo questo brano accattivante, coinvolgente e – afferma Jo– mostra in questa nuova versione quando sia senza tempo e quanto, lo dicono i fatti, continui ad essere attuale. La musica per me è il mezzo più potente per comunicare l’essenza dell’uomo, in tutte le sue sfaccettature. Nella mia vita artistica non ci sono ...