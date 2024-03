Challenger Phoenix 2024 | Matteo Berrettini ancora in rimonta | Atmane ko | è semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024)continua il suo cammino nel125 die per la terza volta in quattro giorni supera un francese in. Nei quarti di finale la vittima è Terence, fresco di best ranking Atp al numero 129: il transalpino si arrende dopo quasi tre ore di battaglia con il punteggio di 3-6, 7-6(1), 7-6(6) e apre ale porte della. Quest’ultima però andrà in scena dopo pochi minuti dal termine dell’ennesima maratona della settimana: la pioggia ha infatti compresso il programma del torneo e quindiavrà un riposo ridotto ai minimi termini prima di tornare in campo nella notte italiana contro l’australiano Vukic, che ha battuto con un doppio 6-4 l’altro francese Halys. IL TABELLONE DEL ...