Cessione Milan | da Mr Bee a Gerry Cardinale | tanta confusione dopo l’addio di Berlusconi…

(Di sabato 16 marzo 2024), non si può negare chedi Berlusconi il club non è più stato lo stesso: prima Mr Bee e ora… Non per fare i nostalgici, madi Silvio Berlusconi, uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio, ilnon è più stato lo stesso e ha cominciato a naufragare in balia di proprietà che hanno sempre dato grande importanza, fin troppa, al denaro. Se proviamo a ripercorrere la storia del club di via Aldo Rossi post vendita dell’imprenditore italiano, ci accorgiamo della presenza di asset societari sempre in bilico e “borderline”. Partiamo dal 2014, quando Berlusconi decise di mettere in vendita il club. Nasce, quindi, l’era di Yonghong Li, che però viene soppiantata nel 2015 ...