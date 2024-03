“Cessate il fuoco in Palestina” | flash mob al Teatro Lirico di Cagliari dopo la Tosca | pioggia di volantini e striscioni appesi

(Di sabato 16 marzo 2024)mob proieri sera aldi, al termine della prima di, da parte di alcune decine di attivisti. A sipario chiuso, luci in sala, stupore ma anche applausi hanno accolto unadilanciati dalle balconate, uno striscione appeso con scritto “il” e bandiere palestinesi sventolanti in platea. Al grido di “Fermate la guerra” ilmob organizzato dal Comitato Sardo di Solidarietà con laha portato all’attenzione un tema importante come la pace. Dagli echi della meravigliosa musica di Puccini a un improvviso irrompere della realtà presente con un atto dimostrativo che ha acceso i riflettori sulla tragedia di una ...

Tel Aviv, 15 mar. (Adnkronos) – In un post su X, l?ufficio del primo ministro israeliano ha affermato che Hamas ?continua a proporre richieste irrealistiche? per una tregua tra Israele e Hamas ... (calcioweb.eu)

Gaza, srotolato striscione 'Cessate il fuoco' al Regio

"Cessate il fuoco". E' il testo dello striscione che ieri, durante gli applausi di fine recita, hanno mostrato sul palco gli interpreti di "Elisir d'amore", la prima dell'opera di Donizetti inserita ...ansa

Medio Oriente è stallo sui negoziati. Secondo l’Unicef la crisi umanitaria a Gaza è gravissima: Se da un lato gli Usa avevano espresso cauto ottimismo sui negoziati, la rete televisiva saudita Al-Arabiya ha riferito che “non c’è ancora una svolta nelle trattative per un Cessate il fuoco nella ...ecovicentino

Gaza, nessuna svolta nei colloqui per rilascio ostaggi e tregua: Non ci sono ancora passi in avanti nei negoziati" per un Cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani ...stream24.ilsole24ore