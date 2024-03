Cesena Shpendi insidia il record di Hubner

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Cristianè insaziabile, il gol il suo pasto quotidiano o quasi; con 20 reti (27 presenze) la punta di origine albanese, nata ad Ancona il 19 maggio 2003, non solo è il cannoniere delin C superando Massimo Agostini che nella stagione 1997-98 con 18 reti (33 presenze) portò i bianconeri in B, ma ora punta deciso a essere il miglior bomber di sempre dei romagnoli tra i professionisti. Lo scettro è di Dario(con 75 reti in B in cinque stagioni, nessuno più prolifico di lui nella storia bianconera) con 22 gol segnati in cadetteria nel 1995-96, con Tardelli in panchina e un decimo posto anonimo a fine stagione, dopo qualche illusione alla fine del girone di andata.(ora nel mirino di Fiorentina, Lecce e Sassuolo ma siamo solo all’inizio) ha ancora sette gare per puntare a questo ...