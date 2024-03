(Di sabato 16 marzo 2024) Arezzo, 16 marzo 2024 –bambini e bambine delle scuole primarie inper ilin”. Il Palazzetto del Nuoto ha ospitato la seconda edizione di un percorso didattico che ha rinnovato la collaborazione tra Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Arezzo, Comune di Arezzo e Chimera Nuoto con l’obiettivo di insegnare aglia galleggiare e ad acquisire le tecniche fondamentali del nuoto, arrivando a sviluppare autonomia e sicurezza in acqua profonda. L’iniziativa ha registrato la partecipazione di cinque classi di diversi istituti cittadini che hanno colto il valore formativo della proposta per promuovere e sostenere la partecipazione delle giovani generazioni allo sport del nuoto e che sono state coinvolte in cicli di sette lezioni tenute ...

Centoventiquattro studenti in vasca per il progetto “Tutti in piscina”

