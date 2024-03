Cento anni dell' ospedale Bambin Gesù | Papa Francesco saluta i bambini malati

(Di sabato 16 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2024 Si è tenuta in Vaticano, in Aula Paolo Sesto, l'udienza conin occasione dei. Ilnon ha letto il messaggio per motivi di salute ma ha comunque rivolto la benedizione agli operatori, aie ai volontari intervenuti nella sala. Dopo la benedizione, ilsi è fatto portare tra indoli e abbracciandoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

