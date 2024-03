C’è un Toro scatenato verso l’Europa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 16 marzo 2024) Si accende il sogno europeo dei granata. Iltorna vince e riaccende la sua rincorsa. Di Zapata e Vlasic le reti della vittoria (2-0) in casa dell’Udinese, arrivata in un momento importante del campionato. Per la squadra di Cioffi è buio profondo. Ilchiude i conti dopo un’ora di gioco con Vlasic, prima del vantaggio di Zapata nel primo tempo il croato aveva preso anche un palo.torna nel mirino dei granata. Questi tre punti riposizionano la squadra di Juric a ridosso della zona che può valere l’accesso per una Coppa.