C' è Posta Per Te chiude | record ascolti dopo 2004 e le storie più chiacchierate

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 16 marzo 2024) In attesa di sapere il dato che otterrà l'ultima puntata, C'èPer Testasera condi. La 27esima edizione del people show di Maria De Filippi detiene una media provvisoria del 30.3% di share pari a 4.595.000 spettatori. In share si tratta del miglior dato in assolutoquello registrato nelpari a 30.4% (6.454.000 spettatori). Ilsia in termini di spettatori che in share lo detiene la terza edizione del 2001 con 8.177.000 spettatori, 34.2%. Anche se nel corso degli anni la platea si è abbassata, C'èPer Te e Maria De Filippi sono una garanzia nel palinsesto di Canale 5. Tante ledi C'èraccontate nel corso delle otto puntate trasmesse (esclusa quella in onda ...