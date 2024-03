C’è posta per te 2024 | gli ospiti di stasera 16 marzo ultima puntata!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 16 marzo 2024) Per la nona (edi C’èper te, Maria De Filippi accoglie in studio dueche arrivano da mondi diversi, ma sono entrambi molto amati: la cantante Elisa e l’attore turco Furkan Palali, che i fan della soap Terra Amara conoscono per il suo ruolo di Fikret Fekeli. Elisa a C’èper te, nona– fonte MediasetNello specifico, Elisa sarà chiamata a partecipare a due sorprese sulle quali non sono state rivelati dettagli, ma in passato l’artista ha già partecipato al programma di Canale 5 e siamo certi che anche stavolta sarà emozionare il pubblico e i protagonisti delle storie in studio. Ricordiamo che l’interprete di O forse sei tu è stata anche coach ad Amici, tempo fa. L’attore turco Furkan PalaliFurkan Palali ...