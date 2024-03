C’è posta | Jessica chiede scusa alla figlia Corinne dopo 11 anni | lei ribatte | “Dicevo che era morta | mi vergognavo”

Furkan Palal? a C’è Posta per te 2024 ha preso parte ad una sorpresa di una figlia alla mamma . La prima voleva ringraziare quest’ultima per tutto quello che ha fatto per lei e la sorella e per ... (superguidatv)

'L'ultima foto l'ho mandata...', la confessione di Alessia Lanza sui social: Ma ecco che nelle ultime ore Alessia Lanza su Instagram posta alcuni scatti in cui non manca anche una didascalia 'L'ultima foto l'ho mandata a mamma per dirle che era tutto ok'. Non sono mancati ...

Ternana - Cosenza, Breda: 'volevamo questa vittoria'. Sulla salvezza: 'non dipende solo dai ma siamo artefici del nostro destino': 'La posta in palio era alta', così prova a spiegare la partenza 'contratta' nel primo tempo, della sua squadra, l'allenatore della Ternana, Roberto Breda. 'Il secondo tempo però ha dimostrato che volevamo ...