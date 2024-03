CdS – “Vieni all’Arsenal?” La risposta di Mbappé al tifoso è virale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 16 marzo 2024) 2024-03-16 15:06:56 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Mikey Poulli è un giovanissimodell’Arsenal, che si racconta così nella sua biografia su X: “Nato nel 2010 completamente vedente, cieco da 7 anni a causa di una rara malattia agli occhi”. Poulli ama profondamente il calcio, lo pratica nonostante la cecità, e ha vissuto una grande emozione avendo l’opportunità di incontrare Kylianeal quale ha regalato un sorriso. Come? Con la spontaneità con cui lo ha preso in contropiede con una precisa e netta richiesta: “!”: “Non c’è modo che io venga, fa troppo freddo lì!”ha avvicinato l’orecchio per capire bene cosa gli avesse chiesto Mikey e quando lo ha capito è scoppiato a ...