Castellanos ribalta il Frosinone | è 3-2 Lazio allo Stirpe

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 16 marzo 2024) In una partita in cui è accaduto praticamente di tutto, èa decidere le sorti con una doppietta in soli cinque minuti che regala tre punti pesantissimi ai suoi dopo quattro sconfitte consecutive. I padroni di casa si leccano le ferite, alla luce di un primo tempo praticamente perfetto ma il ruolino di marcia nel girone di ritorno è l'opposto di quello di andata