Castellanos rianima la Lazio | doppietta e 2-3 a Frosinone | Tudor inizierà vicino alla zona Europa

(Di sabato 16 marzo 2024) Latornavittoria dopo il caos generato dalle dimissioni di Sarri e, sotto la guida di Martusciello per una partita, vince a...

HIGHLIGHTS | Castellanos rianima la Lazio, Di Francesco ancora ko

La Lazio, con Martusciello in panchina, si è imposta in rimonta contro il Frosinone. A decidere il derby è stato uno scatenato Castellanos, ora per Eusebio Di Francesco è notte fonda. Taty Castellanos ...calciomercato