Case sempre più care | Milano deve allargare la cerchia a 50 chilometri

(Di sabato 16 marzo 2024) Villois Lo stallo della ripresa ha come riferimenti il perdurare delle tensioni geopolitiche che non solo persistono, ma tendono ad aggravarsi. Il colosso tedesco da decenni trainante per Eurolandia, continua nella sua fase calante. Il suo pari livello asiatico, il Giappone, ne condivide le medesime problematiche con un Pil in decrescita, le due locomotive sono fondamentali per il collegamento con le altre economie del globo, a cominciare dalla nostra, per quanto attiene soprattutto ai teutonici.si è solo parzialmente risvegliata dal legatario invernale, le settimane della moda femminile e maschile hanno rappresentato un viatico di sicuro stimolo, altrettanto è stato per alcune prime grandi Fiere, a cui, in aprile, seguirà quella clou del design e arredo che si annuncia particolarmente effervescente e attrattiva, con ricadute di primissimo ordine sull’intero ...