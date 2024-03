Case green | per la destra è “follia” ma al Paese serve eccome Più della paura e dei teatrini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) L’Italia ha bisogno più di altri grandi Paesi europeidirettiva. Per far risparmiare i cittadini in bolletta, decarbonizzare il settore e ridurre le emissioni, riqualificare il parco immobiliare nazionale. Che è vecchio, lo sarà sempre di più ed è la prima protezione su cui i cittadini possono contare per affrontare gli effetti via via più impattanti dei cambiamenti climatici. È una necessità nazionale, ancor prima di essere l’unica strada per arrivare a un parco edifici europeo a emissioni zero entro il 2050. Che il Parlamento Ue, dunque, abbia approvato il testodirettiva sulla prestazione energetica degli edifici è comunque una buona notizia, nonostante siano molte le misure ammorbidite rispetto al testo adottato un anno fa da Strasburgo, per andare incontro alle richieste degli Stati (e ...