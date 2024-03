Carrarese-Juventus U23 oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 16 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodiU23, match dello stadio Dei Marmi valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. La formazione toscana è in piena lotta per il terzo posto e vuole continuare a consolidarlo portando a casa una vittoria davanti ai suoi tifosi. La compagine bianconera, dal suo canto, spera di centrare un importante successo in trasferta in chiave playoff. I padroni di casa sono terzi in classifica e arrivano da tre pareggi e due vittorie, con l’obiettivo di consolidare il loro piazzamento. Gli ospiti, invece, hanno raccolto una sola sconfitta nelle ultime cinque gare e spera di ottenere i tre punti in ottica playoff. La partita andrà in scena ...

Oggi ai Marmi (ore 18,30). La Carrarese chiede strada alla Juventus Next Gen. Calabro recupera “pezzi“

Cercherà ancora una volta di far valere la legge dello stadio dei Marmi questo pomeriggio (ore 18,30) la Carrarese che anche quest’anno sul suo campo sta facendo sfracelli. Sono 38 i punti conquistati ...lanazione

"Carrarese vs Juventus Next Gen: Formazioni e assenze in vista del match": La Carrarese affronta la Juventus Next Gen con diverse assenze per entrambe le squadre. In campo formazioni e probabili titolari. Arbitro Burlando di Genova.lanazione

Brambilla verso Carrarese Juventus Next Gen: «Sarà una partita difficile, ma giocheremo senza paura»: Brambilla: «Affronteremo una squadra forte, che vanta in giocatori importanti». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, sul sito ufficiale della Juventus, ha presentato ...juventusnews24