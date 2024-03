Carrara | apre la prima sezione di FdI | noi sempre tra le gente | no alla politica solo sui social

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Si è tenuta questa mattina in piazza Brucellara (ex Montecatini), l’inaugurazione della sede di Fratelli d’Italia,di, lanella storia del partito guidato da Giorgia Meloni. All’evento hanno partecipato, oltre agli esponenti locali e regionali di FdI, la senatrice Susanna Donatella Campione, il deputato Alessandro Amorese e il consigliere regionale Francesco Torselli. “L’apertura delladiè un appuntamento storico per la destra italiana – dice la senatrice Campione – perché certifica ulteriormente il consenso riscosso in questi anni da Giorgia Meloni e da Fratelli d’Italia”. “Ma è anche un segnale preciso – prosegue la senatrice di FdI – perché non vogliamo rassegnarcida Tik Tok. Mentre tanti partiti scelgono di ...