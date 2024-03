Caprile salva l’Empoli fin che può Pezzella distratto | Niang delude

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024)7,5 Provvidenziale su Beukema e Urbanski, Ndoye, Saelemaekers e Fabbian, non può nulla sul gol di di quest’ultimo. Il migliore. Bereszynski 5,5 Adattato al ruolo di braccetto di destra, dove non arriva con posizione e conoscenza del ruolo prova a cavarsela col mestiere, ma soffre. Walukiewicz 6,5 Mura in un paio di occasioni Urbanski. Prende le misure a Odgaard. Tappa i buchi, dove non arrivano Luperto e Bereszynski ci pensa lui. Il migliore dietro. Luperto 5,5 Poco appariscente, ma c’è quasi sempre, tranne sul tap in di Fabbian. Gyasi 6 Rischia di combinare un pasticcio su Urbanski, ma fa un grande lavoro in fase di non possesso su Saelemaekers per un’ora. Maleh 6 Si incolla a Ferguson e lo limita, senza concedergli occasioni. Non si ripropone, ma non è nei compiti di giornata. Marin 5 Destro di qualità ma paga dazio su intensità e tenuta e nel finale ...