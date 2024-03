Cappelli e Sagramoni Due vincitori predestinati | Quando ci metti impegno i risultati poi arrivano da soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Una medaglia di bronzo ai campionati italiani su pista nella staffetta 4x1500 (categoria master M40) nel 2023 a Campi Bisenzio. E’ il metallo che accomuna Nicolae Marco, i due atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar che, con Dario Anaclerio e Carlo Pogliani, sono saliti sul terzo gradino del podio in una manifestazione di valenza nazionale. Classe 1979, nativo di Vinca, Nicolavive a Carrara, tutti i giorni si allena al campo scuola di Marina con il suo allenatore Mario Mastroberardino, ex atleta di rilievo. "Se corro mi sento bene e sto bene" diceche dopo dieci ore di lavoro (è in cava dall’età di 14 anni e oggi fa il ruspista), tutti i giorni calza le scarpette per macinare chilometri. Corre da undici anni, daha fondato la società ProAvis ...