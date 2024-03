Capelli riccissimi | i Botticelli Hair di Vanessa Hudgens sono trend

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 16 marzo 2024) Hollywood apprezza iXXL e rilancia ilalla, detto, con acconciature vaporose. Riccio è la parola d’ordine, come dimostranoe Zendaya. Tornano iXXL, per amore delle star di Hollywood. Non si rinuncia alla lunghezza, ma neppure al volume e soprattutto alla piega estremamente riccia. L’ha dimostrato dapprima Zendaya, ricreando il suo iconico look riccio che l’ha accompagnata su numerosi red carpet. E poi ha seguito il suo esempio anche, che ha sfilato sul red carpet dei Vanity Fair Oscar Party optando per lunghe e vaporose extension che restituiscono una chiomaana e rilanciano ildei ...