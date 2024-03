Caos Regionali in Basilicata | così Conte e Schlein si schiantano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 16 marzo 2024) Altro che Ohio la, come l'Abruzzo, rischia di essere la tomba del campo largo finendo per «ingrossare» le fila del centrodestra. Sì perché l'esclusione di Calenda sta avvicinando sempre di più Azione verso il candidato della coalizione di centrodestra in quota Forza Italia. Un nome che piace anche a Italia Viva, Matteo Renzi ha dichiarato di avere con il generale «un'antica amicizia». Ma per non replicare l'errore del Pd, in rotta con la sezione lucana del partito, ci tiene a specificare che «decideranno i dirigenti locali di Italia Viva». Calenda ha spiegato che «si valuterà cosa fare. Azione potrà correre con Pittella, oppure appoggiare Bardi che è una persona per bene, ha 4 lauree, è stato vice comandante della Guardia di Finanza e non è un fascista» ha concluso.. Nel frattempo i dem smentiscono i rumors sul passo indietro di Lacerenza ma i problemi ...