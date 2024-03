Campoverde Detenzione di arma clandestina | denunciati marito e moglie

(Di sabato 16 marzo 2024)– Ieri, i Carabinieri della Stazione di(LT), a seguito di accertamenti presso l’abitazione di una coppia di coniugi, rispettivamente lui 71enne e lei 43enne, rinvenivano componenti di un fucile atto allo sparo illegalmente detenuto. Gli stessi sono statiall’ Autorità Giudiziaria per “di”. L'articolo Temporeale Quotidiano.

In casa di una coppia scoperto un fucile illegale pronto all'uso

I militari della stazione di Campoverde hanno effettuato mirati accertamenti nell ... I due coniugi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per il reato di Detenzione di arma clandestina, ...latinatoday

Aprilia / Evade dai domiciliari, di nuovo in manette una 23enne: APRILIA – Nella giornata del 5 febbraio a Campoverde di Aprilia (LT), i Carabinieri della locale Stazione, hanno denuciato in stato di libertà, una 23enne domiciliata a Campoverde di Aprilia (LT) per ...temporeale.info