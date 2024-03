Campolarghisti in lacrime Tramonta l’alleanza Pd-M5S in Piemonte | in Basilicata Lacerenza si ritira

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Campo largo in frantumi: insie comunica ufficialmente la sua rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione. Inè rottura tra Pd e M5S che vanno divisi: con i dem che ufficializzano il nome di Gianna Pentenero e il M5S che sapere che non ci sta e si sfila e annuncia che nei prossimi giorni avvierà il percorso per la scelta del proprio candidato presidente. L’asse giallorosso scricchiolante va definitivamente in pezzi alla prova delle tornate elettorali regionali imminenti e sancisce la rottura tra Pd e Cinque stelle, con buona pace dei fanalini di coda delle forze di sinistra alla disperata richiesta di appelli alla coesione anti-centrodestra e alla sintesi del campo opposto, sempre meno largo, e sempre più “sbracato”… Campo largo addio, l’intesa Pd-M5S finisce in pezzi in ...