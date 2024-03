Camorra | omicidio a Torre Annunziata | convalidato un fermo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarebbe uno degli autori dell’di Alfonso Fontana, 24 anni di Castellammare di Stabia, ammazzato lo scorso 7 febbraio acon più colpi di arma da fuoco nella zona di corso Umberto I. Per questo motivo i carabinieri del gruppo oplontino hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli, a carico di Catello Marino, 52 anni, pluripregiudicato e ritenuto vicino al clan camorristico dei D’Alessandro, operante nel territorio di Castellammare di Stabia. Per Marino si tratta della convalida del, avvenuto due settimane dopo l’uccisione del giovane, quando il 52enne (conosciuto negli ambienti criminali col soprannome di ”o puparuolo’) fu raggiunto nei ...