Cambio di destinazione d’uso: le regole all’interno di un condominio

Esigenze personali ed economiche, che fanno sì che il fenomeno di Cambio di destinazione d'uso diventi sempre più diffuso. Ma quali sono i criteri da rispettare per poter effettuare questo tipo di ...ilgiornale

Nuovo ospedale “Con il Cambio d’area persi tempo e soldi, ci svenderemo alla sanità privata”: "Con il Cambio di destinazione d'area del nuovo ospedale di Piacenza persi tempo e soldi". E' la posizione del comitato “No Ospedale in Area 5”, inviata ...piacenzasera

Presunti abusi per lo “Skafé al Casotto” a Porto Badisco: il fatto non sussiste: La Seconda sezione penale del Tribunale di Lecce ha assolto i sette imputati del procedimento incentrato sull’iter autorizzativo per l’apertura del chiosco che ricade all’interno del parco “Costa Otra ...lecceprima